Opinie Bas Buchner: Noordzee als binnenhaven?

WAGENINGEN 25 april 2020

WAGENINGEN Als je niet aan tafel zit, sta je op het menu. Dat schoot door mijn hoofd toen ik de eerste zin las van het Onderhandelaarsakkoord voor de Noordzee (Extra mijlen voor een gezonde Noordzee): ‘In dit Akkoord hebben natuurorganisaties, visserij, energiesector en rijksoverheid afspraken gemaakt over de toekomst van de Noordzee.’ En de scheepvaart dan? Mogen we als maritieme sector niet eens meer meepraten over de Noordzee?

1 / 1 Bas Buchner (Marin): 'En de scheepvaart dan? Mogen we als maritieme sector niet eens meer meepraten over de Noordzee?' (Archieffoto Bart Oosterveld) Bas Buchner (Marin): 'En de scheepvaart dan? Mogen we als maritieme sector niet eens meer meepraten over de Noordzee?' (Archieffoto Bart Oosterveld)