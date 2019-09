Schuttevaer Premium Opinie: Beperk snelheid op het water Facebook

ROTTERDAM 28 september 2019, 16:41

‘Als verslaggever voer ik onlangs mee met de nieuwe snelle RPA 5 in Rotterdam. Deze patrouille-RHIB van de havendienst vervangt de vorige RPA 5. De reden? Die was met zijn top van 70 kilometer per uur niet meer snel genoeg om de snelste speedboten in de Rotterdamse haven bij te houden.’ Oosterveld pleit nu voor een algehele snelheidslimiet op het water.