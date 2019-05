Opinie: Klimaatonderhandelaars negeren oplossing voor CO2-reductie Facebook

ROTTERDAM 09 mei 2019, 15:05

Alle sectoren moeten een vergroeningsslag maken, ook de binnenvaart. Maar met de huidige regels zal een grote groep binnenvaartschepen binnenkort de laatste reis maken. Naar de sloop welteverstaan. Het vervoer over water verplaatst zich dan noodgedwongen naar de weg met als direct gevolg viermaal zoveel CO2-uitstoot.

Door Gerberdien le Sage

Volgens het Klimaatakkoord van Parijs moet de binnenvaartsector in 2050 emissieloos en klimaatneutraal varen. Aan de klimaattafels wordt ingezet op een besparing van 0,7 miljoen megaton CO2 in 2030. Het zijn gegronde ambities waaraan ook binnenvaartschippers graag hun steentje bijdragen. Initiatieven zijn er volop, maar serieuze alternatieven voor fossiele brandstoffen zijn nog niet voorhanden. Elektrisch aangedreven schepen komen kracht tekort en kunnen bij stevige stroming niet de Rijn opvaren. Van waterstof wordt veel verwacht, maar de ontwikkeling staat nog in de kinderschoenen. De transitie kost tijd.

Modal shift nodig

Alleen inzetten op uitstootreductie is daarom niet genoeg. Om de klimaatdoelen te halen is een ‘modal shift’ nodig. Want hoewel binnenvaart zuiniger kan, is het vergeleken met wegvervoer per tonkilometer veel klimaatvriendelijker. Eén klein schip vervoert de lading van gemiddeld 30 vrachtwagens. Vervoer over de weg (hoge CO2-uitstoot) moet dus over het water (lage CO2-uitstoot). Dat ontlast bovendien de wegen en vermindert files. Het lijkt zo simpel. En toch is er iets merkwaardigs aan de hand.

De ambitie om het vervoer van de weg te verplaatsen naar het water wordt breed gedragen. Ook het kabinet is voorstander, althans zo lijkt het. De wens van een modal shift staat duidelijk in het regeerakkoord. Maar de begrotingscijfers verklappen het werkelijke verhaal. Daaruit blijkt dat structureel te weinig geld beschikbaar is. Dit jaar is nog altijd meer dan 50% van het budget voor infrastructuur bestemd voor asfalt, zo’n 40% wordt benut voor het spoor en minder dan 10% komt ten goede aan vaarwegen. En dat terwijl (nu nog) 35% van het vervoer over water plaatsvindt. Het gevolg is achterstallig onderhoud aan vaarwegen, sluizen en bruggen.

Onhaalbare eisen

Naast een gebrek aan prioriteit en geld heeft de binnenvaart een ander probleem. Vanuit Europa worden steeds strengere technische eisen gesteld. Waar deze eisen vroeger golden bij nieuwbouw, verbouw of ombouw van schepen, worden de eisen tegenwoordig met terugwerkende kracht opgelegd. Zij gelden dus ook voor oude schepen. Die zijn weliswaar lang geleden gebouwd, maar kunnen door goed onderhoud uitstekend mee.

Het schip ‘regelproof’ maken is echter onbetaalbaar en soms zelfs technisch onuitvoerbaar. Komt een schip niet door de periodieke keuring, dan mag het niet meer varen en is sloop de enige optie. Deze koude sanering van kleine, oudere schepen is al geruime tijd gaande.

Alles over de weg

Daarmee verdwijnt niet alleen een stuk maritiem cultureel erfgoed, de sanering zorgt voor een ‘omgekeerde modal shift’. Weggesaneerde kleine schepen worden niet vervangen, omdat nieuwbouw niet rendabel is. Aangezien grote schepen de kleinere vaarwegen niet kunnen bevaren, kiezen vervoerders voor de vrachtwagen. Door de kokervisie op emissiereductie is nu een omgekeerde modal shift gaande: vervoer over water verplaatst zich naar de weg. Onderzoek toont aan dat hierdoor na 2025 wekelijks 74.000 extra vrachtwagens over de weg rijden. Dat zijn bijna vier miljoen extra vrachtwagens per jaar.

Buitenland soepel

In andere Europese landen blijkt dat de regels eveneens een specifiek deel van de binnenvaart onevenredig hard raken en daarmee averechts werken. Duitsland erkent dat de technische eisen een bewuste koude sanering teweegbrengen en vervoer over water dwarsbomen. Duitsland gaat daarom bij keuringen soepel om met de technische eisen. Frankrijk en Wallonië verstrekken subsidie zodat binnenvaartschippers ‘mee’ kunnen.

In Nederland wordt daarentegen lippendienst bewezen aan de wens vervoer naar het water te verplaatsen. Men stribbelt mee, maar houdt in werkelijkheid strikt vast aan de Europese eisen. Diverse aangenomen Kamermoties roepen de minister op tot actie, vooralsnog zonder succes. De prognose is nu dat in 2025 de binnenvaartvloot is gehalveerd.

Doodzone, want de binnenvaart kan bij uitstek bijdragen aan de klimaatmissie. Daarvoor is wel noodzakelijk daadwerkelijk in te zetten op een modal shift, waarbij politiek en klimaatonderhandelaars de binnenvaart optimaal benutten in de logistieke keten. Een diverse vloot is daarbij cruciaal.

Gerberdien le Sage is voorzitter van de Algemeene Schippers Vereeniging (ASV). De ingezonden brief werd zaterdag 4 mei ook gepubliceerd in het Financieele Dagblad (FD).