Antwerpen bouwt aan maritieme “doecampus”

”Om de knowhow in de Belgische maritieme sector op wereldniveau te houden, moeten we investeren in innovatie en technologie.” Dat is doelstelling van de Maritieme Campus in Antwerpen die dinsdag 5 mei op de site zelf werd voorgesteld.

CMB zelf deed al een stap richting innovatie door het in de vaart brengen van een personeelsvaartuig aangedreven door waterstof: de Hydroville. (Foto Justin Gleissner)