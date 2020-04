Schuttevaer Premium Concordia bouwt nieuw opleidingsschip STC Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM/WERKENDAM 01 april 2020, 22:02

Concordia Damen in Werkendam gaat het nieuwe opleidingsschip van de STC in Rotterdam bouwen. Het gaat om de opvolger van de huidige opleidingsschepen Prinses Christina en Prinses Beatrix die na meer dan 50 jaar uit de vaart worden genomen. De naam van het 67 meter lange schip wordt Ab Initio, wat Latijn is voor ‘vanaf het begin’.