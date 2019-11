Schuttevaer Premium Onvrede onder ouders over internaten houdt LOVT bezig Facebook

Nieuwegein 28 november 2019, 16:23

Het Landelijk Oudercontact Voor de Trekkende beroepsbevolking (LOVT) vraagt zich, na bevraging van de oudercommissies van de internaten, af of alle internaten en leefgroephuizen wel ‘een veilig thuis’ bieden aan schipperskinderen. LOVT-voorzitter Patricia Rutjes noemde vrijdag 15 november in haar jaarrede op de jaarvergadering de uitslag van een inventarisatie in september ‘zorgwekkend’.