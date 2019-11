Schuttevaer Premium Spetterende laatste editie zaalvoetbaltoernooi Facebook

Met een sportieve en feestelijke laatste editie is zaterdag 16 november een eind gekomen aan het jaarlijkse Holland Register zaalvoetbaltoernooi voor schippersinternaten. Zestien teams (jongens, meisjes en gemengd) van zes internaten verspreid over het land deden voor de laatste keer hun best om te scoren voor de felbegeerde bekers.