Schuttevaer Premium 'Studenten Hogere Zeevaartschool Antwerpen verzekerd van baan'

Twitter

ANTWERPEN 24 oktober 2019, 11:14

‘Belgische reders hebben momenteel honderden vacatures openstaan en zijn doorlopend op zoek naar nautici en scheepswerktuigkundigen. Ook de stijgende complexiteit van schepen is voor de Hogere Zeevaartschool in Antwerpen (HZSA) een kans om nog meer in te zetten op de academische onderbouwing van STCW-competenties. De toekomst van onze studenten is dus gegarandeerd.’

1 / 1 De nieuwe reddingsboot Argo, hier in de davits van het botenhuis aan de vijver van het Noordkasteel. (Foto HZS) De nieuwe reddingsboot Argo, hier in de davits van het botenhuis aan de vijver van het Noordkasteel. (Foto HZS)