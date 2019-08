Schuttevaer Premium Nova College Maritiem opent eigen studentenhuisvesting Facebook

IJMUIDEN 01 augustus 2019

De huisvesting, die het Nova College Maritiem in IJmuiden voor de studenten mbo zeevaart en binnenvaart realiseert, is 1 augustus opgeleverd door De Groot en Vroomshoop. Komend schooljaar kunnen daar op het terrein van de school in IJmuiden zo’n 40 studenten begeleid wonen. Inmiddels hebben zich 20 studenten hiervoor ingeschreven.

1 / 1 Locatiebeheerder Gea Meems en hoofdconciërge Ella Groeneveld nemen trots de sleutel in ontvangst van de nieuwe studentenhuisvesting Nova College Maritiem. (Foto NCM) Locatiebeheerder Gea Meems en hoofdconciërge Ella Groeneveld nemen trots de sleutel in ontvangst van de nieuwe studentenhuisvesting Nova College Maritiem. (Foto NCM)