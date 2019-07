Schuttevaer Premium Leerlingen roeien voor Edukans Facebook

Twitter

Email ALTENA 15 juli 2019, 09:23

Leerlingen van het Willem van Oranje College in Waalwijk hebben met 300 kilometer roeien van de stad Altena in Duitsland naar de gemeente Altena in Noord-Brabant 10.726 euro opgehaald voor stichting Edukans. Deze stichting zet zich in voor onderwijs aan kansarme kinderen in ontwikkelingslanden. De roeiers bouwden hun eigen St. Ayles skiff en roeiden in…

1 / 1 Op de foto is vastgelegd dat de roeiers en hun begeleiders op de Terra Nova hun tocht succesvol hebben afgerond. (Foto Hannie Visser-Kieboom) Op de foto is vastgelegd dat de roeiers en hun begeleiders op de Terra Nova hun tocht succesvol hebben afgerond. (Foto Hannie Visser-Kieboom)