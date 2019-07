Mike Koelstra wint Nautilus-prijs ‘Meest Sociale Student’ Facebook

VMBO-student Mike Koelstra (16 jaar) won 28 juni de Nautilus-prijs ‘Meest Sociale Student’. Nautilus communicatieadviseur Hans Walthie reikte de blij verraste West-Terschellinger de prijs uit tijdens de VMBO diploma-uitreiking van de Maritieme Academie Harlingen.

1 / 1 Mike Koelstra: ‘Ik zou graag kapitein of stuurman op een groot containerschip willen worden later.’ (Foto Nautilus) Mike Koelstra: ‘Ik zou graag kapitein of stuurman op een groot containerschip willen worden later.’ (Foto Nautilus)

Walthie las het, door de leraren opgestelde, jury-rapport voor. De leraren winden er geen doekjes om: ‘Als wij het over sociaal hebben dan hebben wij het over Mike. Mike is altijd bereid om medeleerlingen te helpen met huiswerk of iets dergelijks. Ook voor een luisterend oor kwamen leerlingen naar Mike toe. (…) Mike staat altijd voor iedereen klaar. Hij kan echt met iedereen opschieten en oordeelt en veroordeelt nooit iemand. Mike is ook altijd bereid om te helpen als er iets moet gebeuren; nooit geen nee en altijd vrolijk. We hebben als leraren wel eens gezegd “denk ook aan jezelf”, maar die balans heeft hij prima gevonden. Al met al een prima kerel waar menigeen een voorbeeld aan kan nemen!’

Sociaal bezig zijn belangrijk

De geboren West-Terschellinger werd al door zijn basisschoolleraar geadviseerd bij de Maritieme Academie Harlingen aan te monsteren. ‘Waarom? Nou, ik ging als klein joch vaak mee uit vissen met mijn vader en vertelde daar altijd enthousiaste verhalen over op school. Samen met nog een paar medeleerlingen ben ik toen naar de open dag geweest hier. En de sfeer sprak me meteen aan. Ik heb dan ook vier prachtige jaren gehad. De leraren en alle medewerkers zijn ook tof.’

Mike woont doordeweeks op het internaat en in de weekenden op Terschelling. De kersverse lichtmatroos over sociaal bezig zijn: ‘Dat vind ik belangrijk, ja. Ik praat ook veel met mijn medeleerlingen. Dan hoor je van alles. En waar mogelijk help ik ze wat met raad en daad. Zo zit ik in elkaar. Ik ga nu op voor de MBO Zeevaart hier. Waar mijn toekomst ligt? Nou, ik zou graag kapitein of stuurman op een groot containerschip willen worden later. Dat lijkt me machtig, om zo’n groot schip aan te sturen!’

100% geslaagd

MAH-directeur Arjen Mintjes stond voor de volgepakte zaal met gediplomeerden, familie en fans als een ‘zeer trotse directeur’. ‘Met 48 van de 48 geslaagden hebben we een onwaarschijnlijk goed resultaat neergezet met zijn allen.’ Ook Harlinger burgemeester Roel Sluiter complimenteerde de school en de geslaagden met dit ‘prachtige resultaat’.

Van de leerlingen vervolgen er 21 hun (leer)gang naar de MBO Binnenvaart en 14 naar de MBO Zeevaart; de rest slaat een andere richting in.

De cum laude afgestudeerde Pieter-Jan Rodenburg werd speciaal in het zonnetje gezet omdat hij ook nog eens een 10 voor wiskunde op zijn eindlijst wist te scoren. (DvdM)