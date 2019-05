Futuristisch opleidingsschip STC in aanbestedingsfase Facebook

STC Group heeft dinsdag 7 mei op de beurs Maritime Industry feestelijk het aanbestedingstraject voor het nieuwe opleidingsschip Ab Initio geopend. ‘Een hardstikke mooi project voor de hele school’, zei Astrid Kee, lid college van bestuur van de maritieme opleidingsgroep.

1 / 1 STC-bestuurder Astrid Kee is op zoek naar een werf voor de bouw van het nieuwe opleidingsschip Ab Initio. Met een gevuld glas en gebak gaf ze op Maritime Industry de aftrap voor het aanbestedingstraject. (Foto Dirk van der Meulen) STC-bestuurder Astrid Kee is op zoek naar een werf voor de bouw van het nieuwe opleidingsschip Ab Initio. Met een gevuld glas en gebak gaf ze op Maritime Industry de aftrap voor het aanbestedingstraject. (Foto Dirk van der Meulen)

Kee presenteerde het project op de stand van STC met een gevuld glas en gebak. ‘We willen een herkenbaar schip, dat goed bruikbaar is en voldoet aan alle groene eisen. Het moet innovatief zijn en een paradepaardje worden voor de binnenvaart. We hebben een stevig pakket van eisen geformuleerd. Uiteindelijk kan het dit schip worden’, zei ze met een verwijzing naar het conceptueel ontwerp uit de ontwerpwedstrijd. ‘Maar het mag ook wel ietsje anders.’

Het nieuwe opleidingsschip wordt speciaal gebouwd voor de binnenvaartopleidingen van STC Group op vmbo- en mbo-niveau. Het moet geschikt zijn om les te geven aan boord en kunnen varen met een duwbak. Het project staat sinds 29 april op TenderNed.

In het pakket van eisen staat voorop dat de opvarenden hun werkzaamheden veilig en met plezier moeten kunnen doen. Verder moet het schip aansluiten bij de wensen van de beroepsgroep. Naast duurzaam, innovatief, toekomstbestendig, bruikbaar en herkenbaar moet het volgens Astrid Kee ook financieel aantrekkelijk zijn. Ze vertelde dat sponsors zeer welkom zijn. ‘Iedereen kan meehelpen, met een tros of een bolder, een motor of een goed idee…’ (DvdM)