Qatar Petroleum geeft opdracht voor meer dan 100 LNG schepen

DOHA 24 juni 2020, 12:57

Qatar Petroleum heeft drie grote scheepsbouwers in Zuid-Korea de opdracht gegeven voor de bouw van meer dan 100 LNG schepen. Met de opdracht is een bedrag gemoeid van ruim 17 miljard euro. Het is volgens Qatar Petroleum het grootste scheepsbouwcontract voor LNG schepen ooit afgesloten.