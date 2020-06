Schuttevaer Premium Bouwen op speculatie corebusiness voor Heesen Facebook

OSS 24 juni 2020, 12:08

Een jacht van vele miljoenen bouwen zonder dat daar bij het begin van de bouw al een klant voor is. Heesen Shipyards in Oss heeft daar vrijwel haar corebusiness van gemaakt. Ongeveer de helft van de jachten die nu in Oss worden gebouwd, gebeurt op speculatie. En dat vrijwel zonder risico, de jachten zijn meestal al tijdens de bouw verkocht.