Schuttevaer Premium Hopperzuiger Meuse River op proeftocht Facebook

Twitter

Email Kinderdijk 27 mei 2020, 14:36

Op zaterdag 23 mei is Royal IHC gestart met de proeftochten met de gloednieuwe sleephopperzuiger Meuse River. Opdrachtgever voor het ontwerp en de bouw is het Belgische DEME-concern. De Meuse River is een zusje van de Scheldt River die in 2017 door Royal IHC aan DEME is opgeleverd.