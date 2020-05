Schuttevaer Premium Nederlandse maritieme industrie innovatiever dan ooit Facebook

Twitter

ROTTERDAM 10 mei 2020

Het bouwen van duurzame schepen die (semi) elektrisch varen of voor de (nabije) toekomst wellicht autonoom varende schepen, systemen die alles aan boord in de gaten houden of via big data, algoritmen en artificial intelligence flink wat energie kunnen besparen. De Nederlandse maritieme industrie is innovatief als nooit tevoren.