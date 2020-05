Schuttevaer Premium Yacht support vessels nieuw succes voor Damen Facebook

Twitter

Email GORINCHEM 07 mei 2020, 09:28

Tien jaar geleden bracht Damen Shipyards een nieuw type vaartuig in de vaart, het zogeheten Damen Yacht Support vessel, dat speciaal is ontwikkeld om alle speeltjes van luxe jachteigenaren tijdens trips naar exotische oorden te kunnen meenemen. Bij het eerste schip, dat de naam Persuit kreeg, zou het niet blijven, want al snel volgden er meer. Waren de eerste versies nog maar 50 meter lang, nu staan er zelfs schepen van dit type op stapel met een lengte van 75 en 85 meter.