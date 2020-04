Schuttevaer Premium Nieuwe Scombrus in Nederland Facebook

SCHIEDAM 26 april 2020, 12:57

De nieuwe vriestrawler CC-919999 Scombrus van France Pélagique, een dochteronderneming van Cornelis Vrolijk uit IJmuiden, is vrijdagmiddag 10 april in Nederland gearriveerd en opgestoomd naar Damen Shiprepair in Schiedam.

1 / 1 De CC-919999 Scombrus op de Nieuwe Waterweg. (Foto Bram Pronk) De CC-919999 Scombrus op de Nieuwe Waterweg. (Foto Bram Pronk)