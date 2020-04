Schuttevaer Premium Royal IHC bouwt wereldwijd Facebook

KINDERDIJK 05 april 2020, 07:50

Dat er regelmatig baggerschepen bij Royal IHC in Kinderdijk en Krimpen aan den IJssel van stapel lopen, is bekend. Minder zichtbaar is het indrukwekkende aantal schepen dat wereldwijd op buitenlandse werven voor Royal IHC worden gebouwd.