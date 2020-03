Schuttevaer Premium Padmos draagt UK-124 over aan rederij T. de Boer & Zn. Facebook

Scheepswerf en Machinefabriek Padmos heeft in Stellendam de nieuwe UK-124 Luut Senior overgedragen aan de Urker rederij T. de Boer & Zn. Een multifunctionele kotter en een doorontwikkeling van MDV-1 Immanuël, die in 2015 werd opgeleverd en waarmee Padmos een jaar later de prestigieuze prijs ‘Schip van het Jaar’ won.

1 / 1 De 25 meter lange twinriggers/flyshooter UK-124. (Foto Bram Pronk) De 25 meter lange twinriggers/flyshooter UK-124. (Foto Bram Pronk)