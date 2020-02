Schuttevaer Premium Damen nam orders aan voor te lage bedragen Facebook

GORINCHEM 11 februari 2020, 17:56

Damen Shipyards heeft ook dit jaar nog te maken met verliesgevende projecten. Bij het aangaan van die opdrachten is een verkeerde of achteraf gezien te gemakzuchtige inschatting van de risico’s gemaakt, zegt CEO Arnout Damen in het FD.