Schuttevaer Premium IHC dreigt in handen te komen van Chinezen

Kinderdijk 07 februari 2020, 11:52

Investeringsmaatschappij HAL, het Nederlandse baggerconcern Van Oord en de Belgische baggeraar Deme voeren gesprekken om gezamenlijk scheepsbouwer IHC in Kinderdijk over te nemen. De partijen willen voorkomen dat technologie van IHC in handen komt van een Chinees bedrijf. Dat meldt het Financieele Dagblad (FD).