Schuttevaer Premium Spliethoff bestelt kruising tussen zware-ladingschip en bevoorrader Facebook

Twitter

Email AMSTERDAM 19 januari 2020, 13:45

Rederij Spliethoff in Amsterdam heeft twee zogenoemde B-type multifunctionele DP2 vrachtschepen besteld. De schepen zijn een kruising tussen een zware-ladingschip en een bevoorradingsvaartuig. Het ontwerp van de twee zusterschepen is uitbesteed bij Conoship International en de bouw heeft plaats bij Mawei Shipyard in China.