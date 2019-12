Noordelijke scheepsbouw werkt aan robotwerf

De Overheid kan natuurlijk ook in Nederland laten bouwen.

Nu wordt er alleen maar gekeken naar de goedkoopste, misschien moet de Overheid als voortrekker de Noordelijke scheepsbouw meer Schepen voor de Overheid laten bouwen, denk aan Schepen voor de Waterpolitie en de Rijkswaterstaat met veel technisch vernuft er in.

Liever in lage loonlanden laten bouwen en de mond vol hebben dat het daar beter voor de Mensen moet zijn, en Cascos uit het Buitenland laten komen en hier afbouwen, die bestemd zijn voor de Marine.