Esvagt marktleider met groeiende vloot SOV's

Twitter

Esbjerg 28 december 2019, 17:23

Rederij Esvagt uit het Deense Esbjerg heeft in september een zesde Service Operation Vessel (SOV) ingezet als supportvaartuig voor de windenergiesector. Het gaat om de gloednieuwe Esvagt Albert Betz. En hier blijft het niet bij, want er staan nog twee van deze schepen op stapel, waarvan er één naar Nederland komt. Ook is al een optie genomen voor de bouw van een negende SOV.