Schuttevaer Premium FD-157 Jacoba Maria voor het eerst in Nederland Facebook

Twitter

Email VLISSINGEN 23 december 2019, 08:58

De nieuwe twinrigger/flyshooter FD-157 Jacoba-Maria heeft er al een aantal visreizen in Het Kanaal opzitten, maar arriveerde kort voor Kerstmis voor het eerst in Nederland, in de Binnenhaven van Vlissingen.

1 / 1 De nieuwe FD-157 naast de E-104 Ansgar van de familie De Boer in de haven van Vlissingen. (Foto Bram Pronk) De nieuwe FD-157 naast de E-104 Ansgar van de familie De Boer in de haven van Vlissingen. (Foto Bram Pronk)