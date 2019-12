Schuttevaer Premium LT-295 Jonge Johannes bijna klaar Facebook

Stellendam 11 december 2019, 13:10

Maaskant Shipyards in Stellendam rondt waarschijnlijk nog voor de jaarwisseling da afbouw af van de LT-295 Jonge Johannes. Nog niet vaststaat of de overdracht in 2019 of in januari 2020 zal plaatshebben.