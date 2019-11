Voltaire gaat megaturbines installeren op Doggersbank Facebook

Het grootste zelfheffende windturbine-installatievaartuig ter wereld, de in aanbouw zijnde Voltaire van Jan De Nul, gaat direct na de oplevering in 2022 voor de drie grote windturbineparken op de Doggersbank de GE Haliade megawindturbines installeren. Het gaat om turbines van 12 MW met een rotordiameter van 220 meter, een bladlengte van 107 meter en een totale hoogte van 260 meter.

1 / 1 Artist's impression van de Voltaire die na de oplevering direct aan de slag kan. (Foto Jan de Nul) Artist's impression van de Voltaire die na de oplevering direct aan de slag kan. (Foto Jan de Nul)

De Voltaire is nog maar net van de tekentafel of het eerste contract voor de inzet ervan kon al worden ondertekend. Bouwer van dit 182 meter lange en 60 meter brede dieselelektrisch aangedreven vaartuig is de Chinese Cosco-werf.

Het schip, vernoemd naar de Franse schrijver en filosoof François Marie Arouet Voltaire, zal voor het toekomstige installatiewerk worden uitgerust met een Huisman-kraan met een hefcapaciteit van meer dan 3000 ton. Hiermee kunnen straks de grootste windturbines ter wereld worden geïnstalleerd.

De eerste klus na de oplevering betreft de plaatsing van windturbines in de parken Doggerbank Creyke Beck A, Doggerbank Creyke Beck B en Teesside A van operator Equinor en partner SSE Renewables. Deze megaparken, met een totaalvermogen van 3,6 GW, worden in de Britse Noordzee, 130 kilometer uit de kust van het graafschap Yorkshire aangelegd en zijn straks van groot belang voor de Britse energievoorziening.

De Voltaire heeft een werkdek van 7000 vierkante meter en een draagvermogen van 21.500 ton. Ruim voldoende om de componenten van de enorme GE Haliade windturbines te kunnen meetorsen. Het vaartuig krijgt vier 130 meter lange poten en kan installatiewerk verrichten in 80 meter diep water.

Net als de Voltaire is de GE Aliade windturbine van de allernieuwste generatie nog niet volledig operationeel. Voor het testen is kortgeleden op de Tweede Maasvlakte, vlakbij de Sif-locatie en Futureland, een prototype neergezet. Hiervan is de gondel gefabriceerd in Saint-Nazaire, de drie 107 meter lange rotorbladen in Cherbourg en de mastdelen in Sevilla. Het prototype maakt deel uit van een investering van 320 miljoen euro in het Haliade-X project. De testperiode op de Tweede Maasvlakte is ook nodig om een zogeheten typecertificaat voor deze krachtigste windturbines ter wereld te kunnen verwerven. (PAS)