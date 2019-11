Eerste product van ZSM in de vaart als Philipskercke II Facebook

Twitter

Email WEMELDINGE 07 november 2019, 00:12

Zeeland Maritime Services (ZMS) heeft het nieuwe beunschip Philipskercke II overgedragen aan schipper Johan Faasse. Het is het eerste schip dat de in 2017 opgerichte werf heeft opgeleverd.

1 / 1 De Philipskercke II is ontworpen en gebouwd voor en in nauwe samenwerking met schipper Johan Faasse. (Foto ZSM) De Philipskercke II is ontworpen en gebouwd voor en in nauwe samenwerking met schipper Johan Faasse. (Foto ZSM)

Volgens ZMS vaart het beunschip (86 x 11,45 meter, 3250 ton) opvallend zuinig, dankzij het veelzijdige ontwerp dat tot stand kwam in nauwe samenwerking tussen de schipper en ZMS. Het schip is speciaal uitgerust voor het transport van zand, grond en verhardingsmaterialen voor de wegenbouw.

De werf zegt er in alle opzichten in te zijn geslaagd om aan de eisen van de opdrachtgever te voldoen. Faasse vroeg om snelle levertijd in combinatie met een schappelijke prijs en prima prestaties.

ZMS bouwt in principe alle soorten binnenvaartschepen, maar wil zich met name richten op de bouw van efficiënte vaartuigen die speciaal zijn toegerust voor het transport van voedingsmiddelen, chemicaliën, zand en grind. Intussen is de orderportefeuille van de jonge werf goed gevuld. ZMS heeft nog een aantal schepen in aanbouw. Eén daarvan is gelijk aan de Philipskercke II, de andere binnenvaartschepen zijn RVS-tankers.

Betere prestaties

ZMS opende zijn deuren in 2017 aan de Oostelijke Kanaalweg in Wemeldinge. Directeur Cees Nobel is trots op de eerste ‘boreling’ van de werf. Vooral op het feit dat het eerste schip ook meteen voldoet aan de toekomstige EU Stage V-normering. ‘Dit gaat over het koppelen van een hoger tonnage aan een lager brandstofverbruik. Dat is wat echt telt in de zorg voor het milieu. Meer vervoeren tegen een drastisch lagere uitstoot. Onze schepen zijn gegarandeerd toekomstbestendig.’

Aanzienlijk lichter

Het nieuwe beunschip is volgens de werf 40 ton lichter dan gemiddeld bij een casco van deze omvang. ‘Een opmerkelijke innovatie is de waterlijn-verlenger’, zegt Nobel. ‘Deze ingreep geldt als surplus op de voorgaande techniek en verhoogt de laadcapaciteit met 60 ton. Omdat ook het achterschip op de tekentafel is bewerkt, schommelt de besparing op het brandstofverbruik tussen de 17 en 19%.’

De motoren zijn uitgerust met een nabehandelingsinstallaties voor de uitlaatgassen. Nieuw is ook een managementsysteem voor de energiehuishouding aan boord. De overproductie aan stroom tijdens de vaart gaat bijvoorbeeld naar een batterijpakket voor de nachtstroom. Bovendien wordt het koelwater van de hoofdmotor ingezet voor de vloerverwarming aan boord. Al met al maakt dit de Philipskercke II bijzonder energie-efficiënt en relatief schoon. Zo is de NOx-uitstoot met 1,8 g/kWh 70% lager dan de CCR2-norm en de fijnstofuitstoot met 0,015 g/kWh 90% lager dan CCR2. (PN)