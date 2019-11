Arklow Willow brengt haar eerste lading naar Polen Facebook

Scheepswerf Ferus Smit heeft vrijdag 25 oktober, welgeteld vijf dagen na het uithalen bij de bouwwerf, bouwnummer 449 opgeleverd aan de Ierse rederij Arklow Shipping.

1 / 1 De Arklow Willow voor de Eemshaven na terugkeer van de technische proefvaart. (Foto Frits Olinga) De Arklow Willow voor de Eemshaven na terugkeer van de technische proefvaart. (Foto Frits Olinga)

Zonder ceremonieel, maar onder grote publieke belangstelling ging het schip bij Ferus Smit in het Duitse Leer vrijdag 6 september te water met assistentie van de sleepboten Gruno IV van Bijma Sleepdienst en Watergeus van Wagenborg.

Zij was, na de 25 oktober vorig jaar opgeleverde Arklow Wave (bouwnummer 447) en de 4 april dit jaar opgedragen Arklow Wind (448) de derde van de serie van vier ijsklasse 1A Trader 16500 (bouwnummers 447 tot en met 450) die Ferus Smit voor Arklow Shipping in portefeuille had. Hekkensluitenluiter Arklow Wood, bouwnummer 450 met IMO 9818967, staat al goeddeels op de helling en zal ook nog dit jaar het zeegat uitgaan.

Voor het Winschoterdiep is dit viertal een maatje te groot. Daarom werden ze in Leer op stapel gezet. De meetbriefgegevens van de schepen luiden: lengte over alles 149,50 meter, lengte tussen de loodlijnen 145,50 meter, breedte 19,25 meter, holte 8,58 meter, dwt 16.500 bij een ruiminhoud van 700.000 cft. Voor de voortstuwing zorgt een 3840 kW hoofdmotor.

Grote klant

Ferus Smit heeft een goed gevulde ‘Arklow portefeuille’. Op haar locatie aan het Winschoterdiep wordt voor de in 1966 door de kapitein James Tyrrell, Michael Tyrrell and Victor Hall opgerichte rederij hard gewerkt aan een serie van zes bulkers van het type FS8500-1A (bouwnummers 437 t/m 442). Dit zestal is een vervolg op de uitgebreide B-serie, met aanpassingen voor ijsklasse 1A, die de Groningse werf enkele jaren geleden voor Arklow Shipping bouwde.

Het eerste schip liep 18 juli jongstleden als Arklow Abbey van stapel en werd 27 oktober opgeleverd. De gegevens van deze nieuwe A-serie luiden: lengte over alles 119,50 meter, lengte tussen de loodlijnen 116,90 meter, breedte 14,99 meter, holte 9,70 meter, gt/nt 5065/2655. De twee ruimen hebben een verstelbaar tussendek met een totale inhoud van 350.000 cft. De tanktopbelasting is 15 ton/m². In de machinekamer staat een 2000 kW MaK 6M25C op een verstelbare schroef in een straalbuis, die een snelheid gaat leveren van 13 knopen.

Bouwnummer 438 gaat nog dit najaar als Arklow Accord te water. De daaropvolgende bouwnummers 439 tot en met 442 krijgen de namen Arklow Ace, Arklow Archer, Arklow Arrow en Arklow Artist.

De Arklow Willow (IMO 9818955) is 26 oktober onder gezag van de Poolse kapitein Maciej Tusinksi uitgevaren naar het aan de zuidwestkust van Noorwegen gelegen Sløvåg om te laden voor Gdansk in Polen. (HZ)