Zusje megazuiger Helios in aantocht voor Boskalis Facebook

Twitter

Email Kinderdijk 05 november 2019, 16:18

De megasnijkopzuiger Helios van Boskalis krijgt er een zusje bij. Zij gaat Krios heten en is 1 oktober op de Royal IHC-werf in Kinderdijk tewatergelaten. Het betrof een zogeheten technische tewaterlating, zonder publiek. De feestelijkheden moeten wachten tot de zuiger in de loop van volgend jaar wordt opgeleverd.

1 / 1 Net als destijds op de Helios zal ook op het zusterschip Krios een megacutterladder worden geïnstalleerd. (Foto Boskalis) Net als destijds op de Helios zal ook op het zusterschip Krios een megacutterladder worden geïnstalleerd. (Foto Boskalis)

Royal IHC ontvangt grote order uit Egypte

Casco Krios loopt in Kinderdijk van stapel

Door Paul Schaap

Boskalis nam de Helios begin juli 2017 in gebruik. Deze 152 meter lange en 28 meter brede zuiger heeft een geïnstalleerd vermogen van 23.700 kW, een pompcapaciteit van 15.600 kW en een cuttercapaciteit van 7000 kW. Daarmee behoort ze tot de allersterkste cutterzuigers ter wereld. Veel indruk maakte destijds de installatie, met behulp van bokken, van de circa 2000 ton wegende en bijna 50 meter lange cutterladder.

Direct na de oplevering ging Boskalis met de Helios op de Tweede Maasvlakte aan de slag. Daar moest bij het toekomstige Offshore Center binnen drie weken 1,5 miljoen kubieke meter zand worden opgediept en verpompt. Vervolgens werd koers gezet richting Oman, waar de zuiger bij het Duqm Liquid Bulk Berth Project werd ingeschakeld. Dit project is in omvang te vergelijken met de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Volgens Boskalis wordt daar met de Helios momenteel een recordproductie aan specie verzet.

Zusterschip

Medio 2020 zal het zusterschip Krios worden opgeleverd. Deze zuiger is onder nummer CO 1277 gebouwd op de Royal IHC-werf in Kinderdijk, waar ze op dinsdagmiddag 1 oktober te water is gelaten. Tijdens de verdere afbouw zullen ook de bijna 2000 ton wegende cutterladder en de twee 50 meter lange spudpalen worden geïnstalleerd. De Helios (bouwnummer CO 1276) werd in 2017 eveneens in Kinderdijk afgebouwd, nadat het casco eerder bij de Uljanik Brodogradiliste-werf in Pula, Kroatië, van stapel was gelopen. Volgens Boskalis kunnen de zusjes tot een waterdiepte van 35 meter baggerwerk verrichten, waaronder ook het opdiepen van rotsachtige bodemstructuren.

Spartacus

Voor Royal IHC staat binnenkort nog de oplevering van de megacutterzuiger Spartacus op het programma. Dit onder nummer CO 1294 gebouwde vaartuig krijgt een geïnstalleerd vermogen van 44.180 kW en kan tevens op LNG varen. De zuiger is in opdracht van het Belgische DEME gebouwd en kan ook haar tanden goed in rotsachtige bodems zetten.

Hetzelfde geldt voor de twee grote cutterzuigers die in week 34 onder de nummers CO 1299 en CO 1300 bij Royal IHC in Krimpen aan den IJssel op stapel zijn gezet. Deze vaartuigen gaan Mohab Mammesh en 26th of July heten en krijgen elk een geïnstalleerd vermogen van 29.190 kW. De oplevering van deze beide zuigers aan de Egyptische Suez Canal Authority staat voor volgend jaar gepland.

Nieuwe orders

Eind september heeft Royal IHC bekendgemaakt voor verschillende opdrachtgevers in Afrika en Azië een aantal IHC Beaver snijkopzuigers plus een IHC Easydredge sleephopperzuiger te mogen bouwen. Deze orders vertegenwoordigen een gezamenlijke waarde van 100 miljoen euro. Nadere bijzonderheden hierover zijn nog niet bekendgemaakt.

En begin oktober heeft de Egyptische overheid Royal IHC wederom een flinke order verleend. Dit keer voor de bouw van 10 IHC Beaver snijkopzuigers en twee Delta Multi Crafts 1450. Met Egypte had de werf vorig jaar ook al een contract gesloten voor de bouw van 10 IHC Beavers. De inzet van IHC Beavers blijft dus heel succesvol. Sinds 1963 zijn er wereldwijd al meer dan 900 opgeleverd.