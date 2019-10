Schuttevaer Premium Nieuwe ASD-sleper voor Emar Facebook

Raamsdonksveer 26 oktober 2019, 08:00

De gloednieuwe Damen ASD Tug 2810 E-two is 15 oktober in Rotterdam aangekomen. De sleepreis begon in Vietnam, waar de sleper op de lokale Damen-werf is gebouwd in opdracht van Emar Offshore Services uit Raamsdonksveer.

Aankomst van de gloednieuwe E-two in Rotterdam. (Foto PAS Publicaties)