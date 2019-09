Schuttevaer Premium Eerste MAD 3500 zuiger te water bij Damen Galati Facebook

Twitter

Galati 09 september 2019, 14:36

De Damen-werf in het Roemeense Galati heeft recent de eerste zand/grindzuiger van het nieuwe type Damen MAD 3500 te water gelaten. MAD staat voor Marine Aggregate Dredger. Deze innovatieve zuiger is in aanbouw voor de Britse leverancier van bouwmaterialen Cemex UK Marine en heeft de toepasselijke naam Cemex Go Innovation gekregen. De oplevering staat voor begin volgend jaar gepland. Intussen is ook een tweede zuiger van dit type op stapel gezet.