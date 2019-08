Schuttevaer Premium Groot-Brittannië wil maritieme koploper energietransitie zijn Facebook

LONDEN 09 augustus 2019

Alle nieuw te bouwen schepen die bestemd zijn om op de Britse wateren te varen, moeten binnen afzienbare tijd emissievrij kunnen varen. Dat is de ambitie die het Britse ministerie voor Transport uitspreekt in het Clean Maritime Plan dat vorige maand is gepubliceerd. Daarin staat onder meer dat schepen die vanaf 2025 worden besteld moeten zijn ontworpen met de mogelijkheid zonder uitstoot te varen.