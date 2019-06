Schuttevaer Premium DMS Pelican als Sea Juliett naar Seacontractors Facebook

De vloot werkschepen van Seacontractors uit Middelburg is uitgebreid met de DMS Pelican van Damen Marine Services. Deze 3500 pk sterke Shoalbuster is herdoopt in Sea Juliett, vaart weer onder Nederlandse vlag en heeft Vlissingen als thuishaven.

1 / 1 De Sea Juliett is de jongste vlootaanwinst van Seacontractors. (Foto PAS Publicaties) De Sea Juliett is de jongste vlootaanwinst van Seacontractors. (Foto PAS Publicaties)