Nieuwe kabellegponton voor Neptune Marine

HARDINXVELD-GIESSENDAM 09 juni 2019, 16:32

De verhuurvloot van Neptune Marine is uitgebreid met een zelfgebouwde multifunctionele transportponton waarmee ook kabelleg- en kabelreparatiewerk kan worden uitgevoerd. Boskalis is de eerste huurder van de in NP 459 gedoopte ponton.