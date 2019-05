Schuttevaer Premium Van der Wees bouwt duwboot voor bijzondere transporten Facebook

Email DORDRECHT 29 mei 2019, 16:09

Het in bijzondere transporten over weg en water gespecialiseerde Koninklijke Van Der Wees uit Dordrecht breidt haar vloot uit met een speciaal hiervoor ontwikkelde duwboot, die door Concordia Damen is ontworpen en wordt gebouwd.