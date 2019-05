Topside trafoplatform van Borssele Alpha naar zee Facebook

Met platformtrailers van Mammoet is op de HSM-werf in Schiedam de 3700 ton wegende bovenbouw van het Borssele Alpha transformatorplatform op de ponton Wagenborg Barge 7 gereden. Het is één van de grootste topsides in haar soort ter wereld.

1 / 1 Load-out van de Borssele Alpha topside bij de HSM-werf in Schiedam. (Foto PAS Publicaties) Load-out van de Borssele Alpha topside bij de HSM-werf in Schiedam. (Foto PAS Publicaties)

In maart 2017 sloot TenneT een contract met HSM Offshore voor het ontwerp, de bouw, het transport en de installatie offshore van het zogeheten Borssele Alpha High Voltage substation. Een groot transformatorplatform bestemd voor de offshore windparken Borssele 1 en 2. Deze parken worden aangelegd voor de kust van Zeeland. Ze krijgen een totale capaciteit van 700 MW en gaan bestaan uit 94 Siemens Gamesa 8 MW windturbines.

De werf in Schiedam bouwde eerst de jacket voor voornoemd transformatorplatform. Deze 55 meter hoge zespoots staalconstructie woog 2900 ton en werd na de oplevering vorig jaar augustus in zee geïnstalleerd. Nu is ook de 3700 ton wegende topside gereed. Die heeft lengte van 58 meter, een breedte van 32 meter en een hoogte van 26 meter. Na het zeevasten zal de topside eveneens naar zee vertrekken om daar met behulp van een kraanschip op de jacket te worden geplaatst.

Boskalis is intussen bezig om met de kabellegger Giant 7 de twee, elk 61 kilometer lange energie-exportkabels van het platform naar de Zeeuwse plaats Borssele aan te leggen.

Inmiddels is de werf bezig met een soortgelijk project voor TenneT. Dit omvat de bouw van het identieke transformatorplatform Borssele Beta dat in augustus 2020 offshore zal worden geïnstalleerd. Dit platform gaat de energie verwerken van de windparken Borssele 3 en 4. (PAS)