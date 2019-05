De Hoop levert Linde-G op Facebook

Rederij Groen in Scheveningen heeft een nieuw multipurpose DP1 begeleidingsvaartuig voor werkzaamheden in de offshore in bedrijf genomen, de Linde-G.

1 / 1 De Linde-G gaat voor rederij Groen in de offshore werken. (Foto Bram Pronk) De Linde-G gaat voor rederij Groen in de offshore werken. (Foto Bram Pronk)

Het 57,65 meter lange vaartuig is gebouwd bij Shipyard De Hoop Lobith in Tolkamer. Bij Maaskant Shipyards in Stellendam zijn de laatste klussen gedaan, waarna het schip naar Scheveningen is opgestoomd, de thuisbasis van Rederij Groen. De Linde-G is uitgerust met twee hoofdmotoren van 2350 kW elk. Het hybride voortstuwingssysteem geeft het schip een snelheid van 20 knopen. De Linde-G is geregistreerd in Majuro op de Marshall-eilanden. (BP)