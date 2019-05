Nieuw windschip voor Acta Marine Facebook

De Noorse Ulstein-werf heeft vrijdag 26 april het construction support vessel Acta Centaurus opgeleverd aan Acta Marine in Den Helder. Het vaartuig van het type Ulstein SX195 is een zusje van de vorig jaar opgeleverde Acta Auriga.

1 / 1 De jongste vlootaanwinst van Acta Marine, het construction support vessel Acta Centaurus. (Foto Acta Marine) De jongste vlootaanwinst van Acta Marine, het construction support vessel Acta Centaurus. (Foto Acta Marine)

De dieselelektrisch aangedreven Acta Centaurus is 93,40 meter lang en 18 meter breed. Het vrije werkdek heeft een oppervlak van 1000 vierkante meter. Net als haar vorig jaar opgeleverde zusje heeft de Acta Centaurus een X-boeg en X-hek, wat het zeegedrag van het vaartuig aanzienlijk positief beïnvloedt. De romp is gebouwd op de Poolse Crist-werf en in december 2018 voor de afbouw naar Ulstein gesleept. Het draagvermogen bedraagt 2600 ton en de maximale snelheid is 13 knopen.

Acta Marine typeert de Acta Centaurus als een DP2 W2W construction support vessel dat primair is bedoeld voor de inzet in de windenergiesector, maar daarnaast ook in olie- en gasindustrie kan worden ingezet. Voor dit laatste is het vaartuig, in tegenstelling tot de Acta Auriga, uitgerust met een helikopterdek op het voordek. De Acta Centaurus is verder voorzien van een SMST deininggecompenseerde valreep en een SMST 3D offshorekraan. De energievoorziening bestaat uit twee 1700 ekW en twee 940 ekW dieselgeneratoren en een 200 ekW noodset. De voortstuwing bestaat uit twee 1500 kW azimuth schroefunits. Verder zijn een 1040 kW boegschroef in een tunnel en twee 880 kW intrekbare boegschroeven geïnstalleerd.

Met de oplevering van het Acta Centaurus beschikt Acta Marine nu over drie vaartuigen van dit type, waarvan er twee in Noorwegen en één, de Acta Orion, in Nederland zijn gebouwd. De vloot van de Helderse rederij telt momenteel circa 40 werkschepen die wereldwijd actief zijn in de baggerij en de olie- en gasindustrie en windenergiesector offshore. (PAS)