Jan De Nul wil geld zien van Uljanik-werf Facebook

Twitter

Email AALST/PULA 09 mei 2019, 15:14

Na het afblazen van de bouw van ‘s werelds grootste snijkopzuiger Willem van Rubroeck op de Uljanik-werf in het Kroatische Pula, vordert opdrachtgever Jan De Nul alle reeds betaalde voorschotten terug. Dit nadat alle bemiddelingspogingen voor verdere afbouw van de megacutter zijn mislukt.

In maart 2015 werd het contract ondertekend voor de bouw van de 151,3 meter lange en 36 meter brede cutterzuiger Willem van Rubroeck. Een megazuiger met een geïnstalleerd vermogen van 40.975 kW en drie baggerpompen met een totaalvermogen van 25.500 kW. Het door Jan De Nul in eigen beheer ontworpen vaartuig zou in februari 2017 worden opgeleverd.

Dit liep echter anders, want de Willem van Rubroeck werd pas op 26 augustus dat jaar te water gelaten door Julie De Nul, dochter van Jan Pieter De Nul, bestuurder van het Belgische baggerconcern. Hierna zou de bouw nog meer vertraging oplopen. Reden voor Jan De Nul om begin dit jaar de opdracht te annuleren.

Genadeklap

Nu ook bemiddelingspogingen om de megazuiger alsnog op de Uljanik-werf of op een andere werf te laten afbouwen zijn mislukt, vordert het baggerbedrijf alle in de afgelopen jaren betaalde voorschotten terug. Voor de toch al in financieel slecht weer verkerende werf lijkt dit de genadeklap te worden.

Jan De Nul was altijd een trouwe klant van de werf, die in 2011 de cutterzuiger Fernao de Magalhaes en in 2015 het multifunctionele offshorevaartuig Isaac Newton opleverde aan de Belgen. (PAS)