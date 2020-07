Schuttevaer Premium CoVadem integreert actuele diepte in elektronische kaart Facebook

AMSTERDAM 01 juli 2020

Binnenvaartondernemers kunnen voor net geen 100 euro per maand tijdens het varen de actuele dieptegegevens van de rivier op hun elektronische vaarkaart zien. Deze zogenoemde Smart Navigation van CoVadem is straks voor elke schipper verkrijgbaar. Lid zijn van het metende netwerk van CoVadem is geen vereiste om gebruik te kunnen maken van Smart Navigation.