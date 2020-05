Schuttevaer Premium Benchmarken nieuw punt voor CoVadem Facebook

Twitter

AMSTERDAM 07 mei 2020

Het voor de binnenvaartondernemer mogelijk maken dat hij iedere reis beter kan uitvoeren dan de vorige door efficiënter te kunnen varen, bijvoorbeeld op het gebied van brandstofverbruik of de uitstoot van emissies. En dat alles zonder grote technische veranderingen als een nieuwe motor of een andere efficiëntere rompvorm, maar simpelweg door slimmer data te gebruiken. Het moet in de nabije toekomst mogelijk zijn met CoVadem (coöperatieve vaardieptemetingen).