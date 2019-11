Schuttevaer Premium Vlaanderen ziet autonome vaart als redding klein schip Facebook

PLASSENDALE 28 november 2019

De schipper aan boord stond erbij en keek ernaar zonder een vin te verroeren, want de echte schipper, die in dit geval ‘operator’ wordt genoemd, zit bij Seafar in het Shore Control Center (SCC) in Antwerpen en houdt er de vaart in via camera’s AIS-schermen, GPS-displays, sensoren en draadloze verbindingen.