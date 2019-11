Schuttevaer Premium ‘Eerste transatlantische narcoduikboot gepakt’ Facebook

Twitter

PLAYA DE FOXOS 25 november 2019, 13:51

De Spaanse politie heeft voor de kust van de noordwestelijke regio Galicië een onderzeeër met cocaïne onderschept. Het is volgens plaatselijke media voor het eerst dat er in Europese wateren een ‘transatlantische’ onderzeeër is gesnapt die met drugs rechtstreeks uit Latijns-Amerika kwam.