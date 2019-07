Schuttevaer Premium Overal waar u vaart: Haven Doesburg Facebook

Twitter

27 juli 2019

De nieuwe zwaaikom voor klasse IV van de haven van Doesburg is 4 juli officieel opengegaan. Ook is de invaart de afgelopen maanden vergroot, zodat je er met een klasse Va schip in kunt varen.