Schuttevaer Premium Igepa stapt over naar binnenvaart

Twitter

AALTER 17 januari 2020, 14:50

Groothandel Igepa in het Belgische Aalter ontvang jaarlijks zo’n 4000 vrachtwagenladingen met papier. Het bedrijf wil nu 500 van deze trucks van de weg halen door over te schakelen op vervoer over water. Onlangs arriveerde een eerste ‘papierboot’ aan de loswal in de buurt van het bedrijf langs het kanaal Gent-Brugge.