Overheid belooft met modal shift ‘nieuwe weg in te slaan’

Het goederenvervoer in Nederland moet volgens het kabinet drastisch veranderen. Alleen door veel meer over water en spoor te vervoeren kan een verkeersinfarct worden voorkomen. Om de beoogde modal shift nu eindelijk in gang te zetten, trekt minister Cora van Nieuwenhuizen 40 miljoen euro uit. Dat meldt ze in de Goederenvervoeragenda, die ze onlangs naar de Tweede Kamer stuurde.

1 / 1 Om de opstoppingen op de wegen op te kunnen lossen, moet de binnenvaart meer containers gaan vervoeren. Minister Van Nieuwenhuizen wil dat financieel gaan stimuleren. Moet overigens nog wel even de congestie in de Rotterdamse haven worden opgelost, maar ook daar gaat de minister mee aan de slag. (Foto Erik van Huizen) Om de opstoppingen op de wegen op te kunnen lossen, moet de binnenvaart meer containers gaan vervoeren. Minister Van Nieuwenhuizen wil dat financieel gaan stimuleren. Moet overigens nog wel even de congestie in de Rotterdamse haven worden opgelost, maar ook daar gaat de minister mee aan de slag. (Foto Erik van Huizen)