Elektrische vrachtwagen reële bedreiging voor binnenvaart

25 september 2019

Elektrische vrachtwagens vormen een bedreiging voor de containerbinnenvaart. En niet in de verre toekomst, maar al binnen een paar jaar. Als de binnenvaartlogistiek in de zeehavens niet snel verbetert, dan is de kans groot dat veel containerlading terugkeert naar schoon, stil en zelfs gerobotiseerd wegvervoer.

1 / 1 De robottruck Einride T-Pod wordt ingezet voor goederenvervoer tussen een warehouse en een terminal. (Illustratie Einride) De robottruck Einride T-Pod wordt ingezet voor goederenvervoer tussen een warehouse en een terminal. (Illustratie Einride)