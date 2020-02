Schuttevaer Premium Beperkt overnachten aan steigers Haaften Facebook

DEN HAAG 05 februari 2020, 09:25

Driemaal 24 uur liggen in de overnachtingshaven van Haaften lijkt vanaf 21 februari voorbij en vier nieuwe dobberpalen voor 135-meters moeten 21 mei zijn verwijderd. Dat heeft het gerechtshof Den Haag in hoger beroep bepaald. Eigenaar Kerkewaard BV wil geen extra drukte in de haven, kreeg in 2018 ongelijk van de rechtbank, maar is 21 januari alsnog in het gelijk gesteld.